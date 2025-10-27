Логотип РИА URA.RU
В Россию пытались ввезти 700 килограмм украинского шоколада из Казахстана

27 октября 2025 в 16:31
Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, указано в сообщении

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Таможенники из Алтая не дали провести на территорию РФ более 700 кг украинского шоколада из Казахстана. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«Алтайские таможенники пресекли ввоз в Россию из Казахстана более 700 кг шоколада украинского производства», — указано в сообщении службы. Его приводит РИА Новости.

Эта продукция находится под санкциями и ее ввоз на территорию РФ запрещен. Из-за чего решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее на пограничных пунктах Урала неоднократно фиксировались попытки ввоза санкционной или немаркированной продукции. Так, в пункте пропуска «Бугристое» на границе с Казахстаном сотрудники Россельхознадзора возвращали обратно десятки тонн сухофруктов, лука и слив из Киргизии из-за отсутствия маркировки или несоблюдения фитосанитарных требований.

