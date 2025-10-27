В Россию пытались ввезти 700 килограмм украинского шоколада из Казахстана

Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, указано в сообщении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Таможенники из Алтая не дали провести на территорию РФ более 700 кг украинского шоколада из Казахстана. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«Алтайские таможенники пресекли ввоз в Россию из Казахстана более 700 кг шоколада украинского производства», — указано в сообщении службы. Его приводит РИА Новости.

Эта продукция находится под санкциями и ее ввоз на территорию РФ запрещен. Из-за чего решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

