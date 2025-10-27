Логотип РИА URA.RU
Axios: Зеленский готовит план прекращения огня

27 октября 2025 в 16:05
Зеленский вновь запросит ракеты у США для давления на Россию, указано в материале

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попытается попросить у президента США Дональда Трампа, помимо ввода санкций, предоставление ракет дальнего действия для давления на Россию. Об этом он заявил в интервью иностранному СМИ.

«Президент Трамп обеспокоен эскалацией. Санкцииэто одно из таких средств [давления], но нам также нужны ракеты дальнего радиуса действия», — заявил Зеленский. Его слова приводит издание Axios.

Также в материале высказали предположение, что «дипломатический ветер» внезапно сменился. Ранее Трамп отказал предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, однако позже он отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Владимир Зеленский уже просил у США поставки крылатых ракет Tomahawk, подчеркивая их влияние на переговоры с Россией. Однако Вашингтон тогда отказал, опасаясь эскалации, что вынудило Киев рассматривать вариант обращения за дальнобойным вооружением к европейским странам. США до этого ограничивались предоставлением Украине только отдельных видов дальнобойных средств.

