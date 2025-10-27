Axios: Зеленский готовит план прекращения огня

Зеленский вновь запросит ракеты у США для давления на Россию, указано в материале Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский попытается попросить у президента США Дональда Трампа, помимо ввода санкций, предоставление ракет дальнего действия для давления на Россию. Об этом он заявил в интервью иностранному СМИ.

«Президент Трамп обеспокоен эскалацией. Санкции — это одно из таких средств [давления], но нам также нужны ракеты дальнего радиуса действия», — заявил Зеленский. Его слова приводит издание Axios.

Также в материале высказали предположение, что «дипломатический ветер» внезапно сменился. Ранее Трамп отказал предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, однако позже он отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

