Испытания «Буревестника» и отношения с США: заявления Пескова
Отношения с США восстанавливаются постепенно, заявил Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Испытания российской крылатой ракеты «Буревестник» рассматриваются как часть усилий по обеспечению безопасности России и соответствуют национальным интересам страны. Анонс новой ракеты не должен дополнительно обострять отношения с США, которые и без того находятся на минимальном уровне. Эти и другие заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в материале URA.RU.
Обеспечение безопасности и реакция на Запад
Комментируя испытания новой ракетной системы «Буревестник», Песков заявил, что Россия последовательно занимается обеспечением собственной безопасности. Разработка новых систем вооружений, по его словам, выполняется именно в русле этой задачи.
Песков напрямую связал эти действия с политикой западных стран. Он заявил, что европейцы находятся в состоянии русофобской и воинственной истерии. На этом фоне, подчеркнул он, Россия должна делать все для гарантированного обеспечения своей безопасности.
Текущее состояние отношений с США
Песков назвал заявления американской стороны по поводу «Буревестника» точкой зрения главы государства Дональда Трампа, которая важна. При этом он подтвердил, что Россия руководствуется собственными национальными интересами.
Представитель Кремля не считает, что анонс новой ракеты должен дополнительно напрячь отношения с Вашингтоном. Он напомнил, что отношения и так находятся на минимальном уровне, и пока наметились лишь первые робкие усилия, чтобы вывести их из состояния оцепенения.
Неформальные контакты между Россией и США, по словам Пескова, являются важной составляющей процесса диалога между двумя странами, особенно на фоне недружественных шагов Вашингтона. Он отметил, что работа только начинается и потребует времени. «Это будет маленький шаг в долгой дороге», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что для этого нужно большое терпение. Отвечая на вопросы о визите спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева в Вашингтон, Песков заявил, что личной встречи с президентом у того не было.
