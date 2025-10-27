Путин подписал закон о денонсации договора РФ и США по утилизации компонента, нужного для создания ЯО
Путин подписал денонсацию договора, подписанного в 2000 году в Москве и Вашингтоне
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об официальном отказе от договора РФ и США по утилизации плутония. Информация о подписании документа появилась на сайте Официального публикования правовых актов.
«Денонсировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области», — указано в документе. Он опубликован на официальном сайте.
Соглашение между Россией и США по утилизации плутония было подписано в 2000 году и предусматривало переработку сторонами по 34 тонны избыточного оружейного плутония. Его исполнение было приостановлено российской стороной еще в 2016 году из-за несоблюдения договоренностей США, а в 2025 году Госдума приняла решение о полной денонсации соглашения, отмечая, что это необходимо для обеспечения национальной безопасности.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.