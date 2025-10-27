Путин подписал закон о денонсации договора РФ и США по утилизации компонента, нужного для создания ЯО

Путин подписал денонсацию договора, подписанного в 2000 году в Москве и Вашингтоне Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об официальном отказе от договора РФ и США по утилизации плутония. Информация о подписании документа появилась на сайте Официального публикования правовых актов.

«Денонсировать Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области», — указано в документе. Он опубликован на официальном сайте.