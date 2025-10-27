Картаполов раскрыл, какого оружия России больше всего боится Запад

В России есть и «Орешник», и «Буревестник», и «Ярсы», и «Тополя», заявил Картаполов Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Запад боится какого-то определенного оружия, а опасается самой России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Страшнее для них (Запада — прим. URA.RU) сама Россия, а в России есть и „Орешник“, и „Буревестник“, и „Ярсы“, и „Тополя“, и „Булава“, и все-все-все», — заявил Картаполов. Сделал он это, отвечая на вопрос о самом устрашающем оружии для Запада.