Картаполов раскрыл, какого оружия России больше всего боится Запад
В России есть и «Орешник», и «Буревестник», и «Ярсы», и «Тополя», заявил Картаполов
Запад боится какого-то определенного оружия, а опасается самой России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Страшнее для них (Запада — прим. URA.RU) сама Россия, а в России есть и „Орешник“, и „Буревестник“, и „Ярсы“, и „Тополя“, и „Булава“, и все-все-все», — заявил Картаполов. Сделал он это, отвечая на вопрос о самом устрашающем оружии для Запада.
26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний российской крылатой ракеты с ядерной боеголовкой «Буревестник». В ходе их проведения она находилась в воздухе 15 часов и преодолела расстояние в 14 тысяч километров. Уникальной составляющей ракеты является ядерная энергетическая установка, которая не имеет аналогов в мире. Помимо этого, ракета способна менять направление, цели и совершать низковысотный полет, благодаря чему становится неуловимой для средств ПВО и ПРО.
