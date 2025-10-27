«Съезд народных депутатов» хотят признать террористами
В Верховный суд поступил иск о признании организации террористической и запрете ее деятельности на территории РФ, указано в сообщении
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Верховный суд России поступил иск с призывом признать нежелательную в России организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность на территории РФ. Это следует из сообщения пресс-службы суда.
«В Верховный суд России поступил иск о признании незарегистрированной иностранной организации „Съезд народных депутатов“ (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — указано сообщении. Его приводит ТАСС.
Эта организация была основана на территории Польши в 2022 году. Ее возглавляет экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев (признан иностранным агентом на территории РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На территории Российской Федерации Пономарев заочно приговорен по обвинениям в оправдании терроризма и распространении недостоверной информации о российской армии.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.