«Съезд народных депутатов» хотят признать террористами

В Верховный суд поступил иск о признании организации террористической и запрете ее деятельности на территории РФ, указано в сообщении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Верховный суд России поступил иск с призывом признать нежелательную в России организацию «Съезд народных депутатов» террористической и запретить ее деятельность на территории РФ. Это следует из сообщения пресс-службы суда.

«В Верховный суд России поступил иск о признании незарегистрированной иностранной организации „Съезд народных депутатов“ (Kongres Deputowanych Ludowych) террористической и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — указано сообщении. Его приводит ТАСС.