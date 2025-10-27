На Филиппа Киркорова подали многомилионный иск
С Киркорова требуют 7,7 млн рублей за долги по концертам
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Организаторы концертов подали иск к Филиппу Киркорову о взыскании 7,7 млн рублей. Исковое заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы.
«Истцом выступило ООО „Культурная служба“, которое занимается организацией концертов и распространением билетов. По данным издания, речь идет о задолженности по договору — части выручки от продажи билетов, которую артист должен возвратить реализатору», — передает газета «Московский комсомолец». Дата рассмотрения дела пока не назначена. Это не первый судебный спор Киркорова с организаторами мероприятий.
Ранее Филипп Киркоров уже становился участником судебных разбирательств, связанных с имущественными и финансовыми вопросами. В 2024 году артист унаследовал пять квартир в Москве после смерти отца, что сопровождалось спорами из-за налоговых долгов и продолжается отдельным конфликтом с дизайнером по качеству отделки пентхауса. Суды по этим делам все еще рассматриваются.
