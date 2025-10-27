Не метеорит: астроном объяснил, что действительно пролетело в небе Подмосковье

Объект в небе над Москвой был космическим мусором, сообщил астроном Сурдин Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Яркий объект с зеленым свечением, который наблюдали в небе над Москвой и Подмосковьем, вероятно, был фрагментом космического мусора. Такое мнение высказал астроном Владимир Сурдин.

«Похоже, все-таки спутник сгорал, очень пологая траектория, куски от него отваливаются. По очень пологой траектории вдоль Земли летит, они же не ныряют сверху. Вдоль поверхности летят, и кусочки отваливаются. Интуитивное мнение, что это искусственный спутник», — сказал Сурдин, его слова приводит интернет-издание «Подмосковье Сегодня».

Также профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев пояснил, что наблюдаемый объект можно охарактеризовать как мусор, поскольку он активно дробится во время полета. Специалист отметил, что зеленый цвет обусловлен присутствием никеля, который встречается как в метеоритах, так и в искусственных объектах, созданных человеком. Объект «почти наверняка» не долетел до поверхности Земли.

