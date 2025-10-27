Выяснилось, как футболист «Зенита» смог избежать внезапного похищения
Александр Мостовой контролировал ситуацию во время похищения
Фото: Vyacheslav Yevdokimov / Wikipedia / CC BY-SA 3.0
Футболист «Зенита» Александр Мостовой избежал попытки похищения в Санкт-Петербурге благодаря быстрой реакции и профессиональным навыкам. Об инциденте сообщила мать спортсмена Наталья Мостовая
«Спасло то, что Саша успел за секунду оценить ситуацию. Он физически и морально подавил похитителей, оставил в нокдауне», — приводит слова матери издание «КП-Петербург». Она отметила, что второй участник происшествия, близкий друг, экс-хоккеист Молодежной хоккейной лиги Андрей Гракун, сумел ловко убежать, а Мостовой остался контролировать ситуацию на дистанции и не позволил злоумышленникам реализовать задуманное.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные попытались похитить другого футболиста «Зенита», Андрея Мостового, а спустя два дня был похищен зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова. По данным следствия, эти нападения совершила одна группа злоумышленников, которая вскоре была задержана правоохранительными органами. Возбуждены уголовные дела по статьям о похищении и разбое.
