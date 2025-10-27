В сообщении также уточняется, что в Покровск направлены подразделения спецназа ГУР, обстановка в городе характеризуется как «критическая». Перед бойцами поставлена задача вытеснить российских военных, проникших на данную территорию.

Ранее сообщало, что группировка войск «Центр» завершила операцию по окружению крупного формирования ВСУ в районе городов Покровск и Мирноград на территории ДНР. По уточненной информации, в окружении оказалась значительная украинская группировка, насчитывающая 31 батальон. Каждый батальон, как правило, состоит из нескольких рот, численность личного состава одного батальона может варьироваться от 400 до 800 человек в зависимости от структуры вооруженных сил конкретной страны.