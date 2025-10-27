Логотип РИА URA.RU
«Повторяется бахмутская мясорубка»: военкор Коц описал будущее битвы за Покровск

27 октября 2025 в 15:49
Военкор Коц сравнил действия командования ВСУ с Бамутом

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Покровске командование ВСУ бросает в бой элитные подразделения в попытке удержать город. Об этом сообщает военкор Александр Коц.

«...в Покровске повторяется Бахмут. Командование ВСУ в попытках удержать город любой ценой бросает в мясорубку уличных боев элитные подразделения», — написал корреспондент в telegram-канале.

В сообщении также уточняется, что в Покровск направлены подразделения спецназа ГУР, обстановка в городе характеризуется как «критическая». Перед бойцами поставлена задача вытеснить российских военных, проникших на данную территорию.

Ранее сообщало, что группировка войск «Центр» завершила операцию по окружению крупного формирования ВСУ в районе городов Покровск и Мирноград на территории ДНР. По уточненной информации, в окружении оказалась значительная украинская группировка, насчитывающая 31 батальон. Каждый батальон, как правило, состоит из нескольких рот, численность личного состава одного батальона может варьироваться от 400 до 800 человек в зависимости от структуры вооруженных сил конкретной страны.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

