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Главные новости Курганской области
13:59  26 апреля 2017 1

В Кургане водители автобусов винят в смертельных авариях плохие дороги

Место гибели семилетнего ребенка под колесами автобуса в Кургане, место гибели, пазик, цветы у дороги, мемориал
На место аварии жители города несут цветыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

После смертельного ДТП с семилетним ребенком в курганском «Транспортном управлении» обсуждали, как противостоять росту количества аварий. Разговор представителей администрации, ГИБДД и перевозчиков оказался весьма жарким, передает корреспондент «URA.RU».

Обсуждались детали трагического случая, как выяснилось, виновника аварии взяли на предприятие лишь в начале апреля, есть сведения, что 40-летний водитель нередко уходил в запои. Однако представитель транспортного предприятия заверил, что совершивший аварию ничем не отличался от других водителей. Его поддержали коллеги, которые пожаловались, что из-за дефицита кадров вынуждены брать «летунов» — тех, кого уволили с других маршрутов.

Около часа представители предприятий рассказывали о мерах, которые принимают, чтобы не допустить нарушений — проводят инструктажи, медосмотры, увольняют нарушителей. Пока один из перевозчиков не вышел из себя. «Давайте признаем, что у нас не улицы, а направления, город абсолютно не чистили зимой, люди устают, они вымотаны». Его поддержали коллеги. «Как мы должны по Станционной пускать низкопольные автобусы?» — раздались возгласы. Перевозчики обвинили транспортное управление в том что, они сами провоцируют конфликты и ДТП, добавляя автобусы на «устоявшиеся» маршруты.

Одной из главных причин роста аварий считается оплата труда водителей, которая зависит от дневной выручки. Это провоцирует постоянные гонки. Однако о готовности перейти на фиксированную оплату с премией, которая зависит от соблюдения правил, заявил пока один перевозчик. «Мы говорим об этом уже с начала года, а вы опять не готовы», — возмутились представители администрации. Присутствующие согласились, что мера будет действенной лишь в случае, если ее введут на всех предприятиях.

Место гибели семилетнего ребенка под колесами автобуса в Кургане, пазики, перекресток дзержинского-проспект машиностроителей
Злосчастный светофор будет работать в том же режиме
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Также оказалось, что невозможно устранить техническую причину, которая способствовала аварии на перекрестке. Представитель ГИБДД заявил, что перенастроить светофор (сейчас «зеленый» горит одновременно поворачивающему транспорту и пешеходам) не получится — это вызовет транспортный коллапс.

Замруководителя «Транспортного управления» Сергей Ментюгов резюмировал, что, несмотря на избыток пассажирского транспорта, в пиковые часы ощущается его нехватка. Многие меры остаются лишь декларацией. План введения низкопольного транспорта срывается, кроме того, перевозчики шантажируют администрацию — приобретая новые автобусы, требуют добавить им количество выездов. Между тем, по данным Сергея Ментюгова, сокращение количества числа автобусов в 2015 году привело к снижению ДТП на 20-25%.

Перевозчикам пригрозили, что будут приниматься самые жестокие меры — в ближайшее время пройдет техническая проверка транспорта, за все выявленные нарушения будут выписаны серьезные штрафы. «10 января мальчику руку зажало, в понедельник снова был случай, трехлетнему ребенку серьезно повредило руку. Почему не сработала система аварийного открывания двери?» — был задан вопрос, который остался без ответа.

«Мы не можем установить лимит в пять смертей, чтобы разрывать договор с перевозчиком, — заявил Сергей Ментюгов. — Мы не будем ждать. У нас женщине после аварии ампутировали ногу, она через полгода умерла. Еще одна получила черепно-мозговую травму после падания в автобусе. У третьего вообще автобус перевернулся. Сколько еще предупреждать?».

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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