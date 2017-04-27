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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:37  26 апреля 2017 7

Китай создал авианосец для конкуренции с США за доминирование в мире

Китай. Открытая лицензия на 19.08.2015, пекин, флаг, китай
Военный флот КНР усилился новым авианосцемФото: poeloq /Flickr

Введение Китаем в эксплуатацию нового авианосца, полностью спроектированного и построенного на территории страны, направлено на поддержание конкурентной борьбы с США. Об заявили представители академии РАН.

Авианосец «Шаньдун», проектирование которого велось с 2013 года, сошел с верфи провинции Ляонин. Строительство нового авианосца стартовало в ноябре 2013 года. Известно, что он может вмещать 36 истребителей J-15, сообщает «Национальная служба новостей». Предполагается, что судно должно значительно усилить военное присутствие Китая в Южно-Китайском море.

«Китай проводит политику наращивания военных сил не за счёт увеличения состава армии, а за счёт модернизации, применения новейшего оружия. У Китая главным соперником являются Соединённые Штаты, с ними он ведёт конкурентную борьбу за доминирование в мире, за то, чтобы занять первое место в экономике. Из экономики вытекают и геополитические факторы, поэтому китайские руководители считают, что нужно обеспечить безопасность страны с помощью могучего оружия», — цитирует ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Александра Ларина портал Nation News.

Ранее военные силы КНР приобрели у Украины советский крейсер «Варяг» за 25 миллионов долларов.

Сергей Макеев
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