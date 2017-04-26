Скандал вокруг ФК "Тюмень" дошел до GASФото: Николай Бастриков © URA.RU
Тюменскому футбольному клубу, учредителем которого является областной департамент по спорту, придется заплатить штрафы. Такое решение в отношении ФК «Тюмень» приняла палата по разрешению споров РФС на очередном заседании — тюменцев наказали за невыплату крупных премиальных бывшим игрокам.
В общей сложности палата наложила на тюменских «горожан» три штрафа «в связи с неисполнением решения комитета (комитет по статусу игроков, — ред.) от 9 июля 2015 года». Кроме того, если ФК «Тюмень» не выплатит деньги игрокам, с него будет снято шесть турнирных очков.
Как сообщается на официальном сайте РФС, палата по разрешению споров решила удовлетворить заявления трех футболистов — Владислава Аксютенко, Сергея Шумейко и Юрия Морозова — о применении санкций в отношении ФК «Тюмень» в виде штрафа.
В удовлетворении остальной части требований игроков Палата отказала.
Как пояснил корреспонденту «URA.RU» ответственный секретарь палаты по разрешению споров РФС Алексей Ершов, в заявлениях футболистов речь шла о большей сумме штрафа, однако палата приняла решение снизить ее. Сообщать размеры штрафов Ершов отказался, пояснив, что эта информация является конфиденциальной.
По информации из открытых источников, учредителем ГАУ Тюменской области «Футбольный клуб «Тюмень» является областной департамент по спорту, должность директора занимает известный тюменский бизнесмен Александр Попов.
Как уже сообщало «URA.RU», в невыплате премиальных «Тюмень» обвинили 8 футболистов, игравших в клубе в 2013 году. По словам источника агентства, бывший в то время главным тренером ФК «Тюмень» Константин Галкин подписал некое положение о премировании всей команды в случае, если «Тюмени» удастся выйти в ФНЛ. Задача была выполнена. Однако, по словам собеседника агентства, эти крупные выплаты получили только те футболисты, кто остался в клубе на следующий сезон.
Игроки, не получившие деньги, обратились в палату по разрешению споров РФС, а после — в комитет по статусу игроков. 9 июля 2015 года комитет обязал ФК «Тюмень» выплатить премиальные, однако клуб до сих пор это решение не выполнил. В скандальную историю уже вмешали ОБЭП и суды разных уровней.
В апреле дело дошло до Спортивного Арбитражного Суда в Лозанне (CAS). Как сообщается на сайте юридической компании Sila, суд обязал тюменский клуб исполнить обязательства по выплате премиальных одному из пострадавших игроков — футболисту Сердюкову. «В случае неисполнения решения CAS, с ФК „Тюмень“ будут сняты 6 турнирных очков», — отмечается на сайте.
В ФК «Тюмень» традиционно отказались комментировать эту историю. «Руководство клуба от комментариев воздерживается», — сообщил корреспонденту «URA.RU» пресс-атташе клуба Василий Коньков.