{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,31
Динамика за 2 недели
Евро 61,51
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:05  26 апреля 2017 7

Степашин рассказал, как Ельцин хотел похоронить Ленина и что из этого вышло

Акция КПРФ у памятника Ленину: вешают российскую экономику. Екатеринбург, петлин максим, ленин владимир, коммунизм, самоубийство, кпрф
Большинство россиян выступает за похороны ЛенинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассказал, что решение о выносе тела Ленина с Красной площади было принято еще в 1998 году. Соответствующий приказ первого президента России Бориса Ельцина предусматривал снос мавзолея и перезахоронение тела вождя революции.

Степашин сообщил, что известие о готовящемся сносе постройки застало его в ходе командировки в Великобритании: «Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: „Сергей Вадимович, я принял решение — сносим мавзолей Ленина“. Я говорю: „Ну хорошо, а МВД тут при чем?“ Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок», — цитирует Степашина телеканал 360.

По словам Степашина, ему удалось убедить Ельцина отказаться от подобного радикального решения: «Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы — президентом», — заявил бывший премьер-министр.

Согласно опросам «Левада-центра», более 50% россиян выступают за захоронение Ленина: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге, однако 31% респондентов уверены, что тело революционера следует оставить в мавзолее.

Комментируя очередное предложение о захоронении Ленина, протоиерей Всеволод Чаплин неожиданно солидаризировался с коммунистами и выступил против такого предложения, сообщает «Национальная служба новостей». Он считает, что вести речь об этом нет смысла: идея предания земле тела Ленина обсуждается начиная с 80-х годов прошлого века. Тогда и надо было это делать, а сейчас время упущено, уверен Чаплин.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров