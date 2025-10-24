Набиуллина раскрыла, зачем повышаются налоги
По словам главы Центробанка, повышение налогов способствует снижению инфляции в среднесрочной перспективе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В России ожидаемое повышение налогов будет способствовать снижению инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, но в краткосрочной это даст разовое повышение цен», — сказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с рассмотрением «бюджетного пакета» — проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы, а также сопутствующих поправок в Бюджетный кодекс.
- Игорь24 октября 2025 20:34Ради достижения всех целей и задач мы готовы затянуть пояса.
- читатель24 октября 2025 18:59рост налогов увеличит инфляцию
- Олег24 октября 2025 17:43Повышение налогов приведет только к росту теневой экономики. Бюджет от этого не получит больше денег. Следовательно, их придется печатать, что увеличит инфляцию. Для борьбы с отмыванием денег фактически ничего не делается.