Набиуллина раскрыла, зачем повышаются налоги

Набиуллина: повышение налогов способствует снижению инфляции
24 октября 2025 в 17:37
По словам главы Центробанка, повышение налогов способствует снижению инфляции в среднесрочной перспективе

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России ожидаемое повышение налогов будет способствовать снижению инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Ожидаемое повышение налогов поможет снизить инфляцию в среднесрочной перспективе, но в краткосрочной это даст разовое повышение цен», — сказала Набиуллина в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в связи с рассмотрением «бюджетного пакета» — проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы, а также сопутствующих поправок в Бюджетный кодекс.

Комментарии (3)
  • Игорь
    24 октября 2025 20:34
    Ради достижения всех целей и задач мы готовы затянуть пояса.
  • читатель
    24 октября 2025 18:59
    рост налогов увеличит инфляцию
  • Олег
    24 октября 2025 17:43
    Повышение налогов приведет только к росту теневой экономики. Бюджет от этого не получит больше денег. Следовательно, их придется печатать, что увеличит инфляцию. Для борьбы с отмыванием денег фактически ничего не делается.
