Набиуллина заявила о возможности дальнейшего снижения ключевой ставки
24 октября 2025 в 17:26
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России намерен продолжать постепенное снижение ключевой ставки, однако дальнейшие решения будут приниматься с большей осторожностью. Об этом Набиуллина заявила на пресс-конференции по денежно-кредитной политике.
