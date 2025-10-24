Бывшего директора Киркорова избили на улице
После избиения продюсер пережил операцию
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Продюсера Леонида Дзюника избили на улице. Бывший директор Филиппа Киркорова сейчас находится в больнице, сообщили в соцсетях.
«Известного продюсера Леонида Дзюника избили на улице. <...> Он добавил, что сейчас находится в больнице после проведенной операции», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ». Отмечается, что мужчина не знает, кто мог избить его. Дзюник один из самых известных российских продюсеров. Например, в 2000-м он стал концертным директором популярных «Тату» и «Smash!».
Ранее в Москве произошел резонансный случай с участием известного режиссера и кинооператора Сергея Политика, которого убили возле его дома на улице Сталеваров после уличного конфликта. По сообщениям СМИ, нападавший нанес мужчине тяжелые ранения ножом, и следователи возбудили уголовное дело. Оба инцидента вызвали обеспокоенность по поводу безопасности известных деятелей шоу-бизнеса и культуры.
