Бывшего директора Киркорова избили на улице

«Известного продюсера Леонида Дзюника избили на улице. <...> Он добавил, что сейчас находится в больнице после проведенной операции», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ». Отмечается, что мужчина не знает, кто мог избить его. Дзюник один из самых известных российских продюсеров. Например, в 2000-м он стал концертным директором популярных «Тату» и «Smash!».