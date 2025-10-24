Bild: Германия выразила протест Китаю из-за запрета на экспорт микрочипов
Германия выразила протест Китаю из-за дефицита микрочипов в Европе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Германия направила официальный протест Китаю из-за дефицита микрочипов, возникшего после введения Пекином экспортных ограничений для китайского производителя Nexperia. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
«Мы сильно пострадали из-за дефицита чипов, поскольку экономика ФРГ зависит от них. Мы сами направили демарш министру торговли Китая», — заявила глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе подтвердив, что Берлин выразил официальный протест Пекину. Она отметила, что Германия выступает за скорейшее разрешение конфликта и восстановление привычного экспорта микросхем.
Отмечается, что Китай ввел против компании Nexperia ограничения на экспорт ее продукции. Это произошло после того, как 12 октября Минэкономики Нидерландов применило к Nexperia механизм защиты стратегически важных предприятий. Тогда суд Амстердама отстранил гендиректора китайской компании Чжан Сюэчжэна и передал управление акциями независимому управляющему.
Nexperia является одним из ведущих поставщиков микросхем для европейской автомобильной индустрии и бытовой электроники. Контрольный пакет компании принадлежит китайскому концерну Wingtech, что стало предметом внешнеполитических споров между Китаем и странами Евросоюза.
Повышение напряженности между Китаем и странами ЕС связано с планами Пекина ужесточить экспортный контроль на стратегические товары и сырье, что уже вызвало негативную реакцию участников октябрьского саммита Евросоюза. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести жесткие экономические меры против Китая, добавив, что подобные ограничения могут существенно повлиять на всю европейскую промышленность.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.