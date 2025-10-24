Bild: Германия выразила протест Китаю из-за запрета на экспорт микрочипов

Германия выразила протест Китаю из-за дефицита микрочипов в Европе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Германия направила официальный протест Китаю из-за дефицита микрочипов, возникшего после введения Пекином экспортных ограничений для китайского производителя Nexperia. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Мы сильно пострадали из-за дефицита чипов, поскольку экономика ФРГ зависит от них. Мы сами направили демарш министру торговли Китая», — заявила глава Минэкономики ФРГ Катерина Райхе подтвердив, что Берлин выразил официальный протест Пекину. Она отметила, что Германия выступает за скорейшее разрешение конфликта и восстановление привычного экспорта микросхем.

Отмечается, что Китай ввел против компании Nexperia ограничения на экспорт ее продукции. Это произошло после того, как 12 октября Минэкономики Нидерландов применило к Nexperia механизм защиты стратегически важных предприятий. Тогда суд Амстердама отстранил гендиректора китайской компании Чжан Сюэчжэна и передал управление акциями независимому управляющему.

Nexperia является одним из ведущих поставщиков микросхем для европейской автомобильной индустрии и бытовой электроники. Контрольный пакет компании принадлежит китайскому концерну Wingtech, что стало предметом внешнеполитических споров между Китаем и странами Евросоюза.