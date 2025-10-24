Верховный суд России заинтересовался турецким опытом правосудия
Глава Верховного суда России Игорь Краснов заявил о дальнейшем укреплении правового сотрудничества между Россией и Турцией
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Россия и Турция укрепляют сотрудничество в различных сферах, включая правовую. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на встрече с главным омбудсменом Турецкой Республики Мехметом Акарджой. Он также напомнил, что ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган определили курс на развитие двусторонних отношений между странами.
«Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган определяют динамичное развитие двусторонних отношений. Курс на укрепление многопланового и взаимовыгодного сотрудничества был подтвержден в ходе сентябрьской встречи лидеров наших государств на полях саммита ШОС в Тяньцзине, где констатирован прогресс во всех сферах взаимодействия, [включая правовую]», — отметил Краснов во время переговоров с Акарджой. Его слова передает РАПСИ.
Игорь Краснов напомнил, что встречался с турецкими коллегами и ранее — в том числе в Высшем кассационном суде Турции в Анкаре в 2022 году. Тогда представители судейских корпусов уже обсуждали обмен национальным опытом и возможности расширения двустороннего диалога в юридической сфере. В ходе нынешней встречи Краснов и Акарджа рассмотрели вопросы защиты прав граждан двух стран, взаимодействия надзорных органов с судебной системой и развития общественного доверия к правосудию. По словам главы российского ВС, турецкие наработки полезны для российской судебной системы и могут быть использованы для повышения эффективности и качества судопроизводства.
В завершение переговоров Краснов выразил уверенность в перспективности дальнейшего сотрудничества с Турцией. По убеждению председателя Верховного суда, укрепление двусторонних правовых связей создаст дополнительные возможности для совместного развития и повышения уровня взаимного доверия между странами.
