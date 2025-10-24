Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Верховный суд России заинтересовался турецким опытом правосудия

Краснов подтвердил курс на укрепление правового сотрудничества с Турцией
24 октября 2025 в 17:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Андрей Краснов

Глава Верховного суда России Игорь Краснов заявил о дальнейшем укреплении правового сотрудничества между Россией и Турцией

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Россия и Турция укрепляют сотрудничество в различных сферах, включая правовую. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на встрече с главным омбудсменом Турецкой Республики Мехметом Акарджой. Он также напомнил, что ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган определили курс на развитие двусторонних отношений между странами. 

«Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган определяют динамичное развитие двусторонних отношений. Курс на укрепление многопланового и взаимовыгодного сотрудничества был подтвержден в ходе сентябрьской встречи лидеров наших государств на полях саммита ШОС в Тяньцзине, где констатирован прогресс во всех сферах взаимодействия, [включая правовую]», — отметил Краснов во время переговоров с Акарджой. Его слова передает РАПСИ.

Игорь Краснов напомнил, что встречался с турецкими коллегами и ранее — в том числе в Высшем кассационном суде Турции в Анкаре в 2022 году. Тогда представители судейских корпусов уже обсуждали обмен национальным опытом и возможности расширения двустороннего диалога в юридической сфере. В ходе нынешней встречи Краснов и Акарджа рассмотрели вопросы защиты прав граждан двух стран, взаимодействия надзорных органов с судебной системой и развития общественного доверия к правосудию. По словам главы российского ВС, турецкие наработки полезны для российской судебной системы и могут быть использованы для повышения эффективности и качества судопроизводства.

Продолжение после рекламы

В завершение переговоров Краснов выразил уверенность в перспективности дальнейшего сотрудничества с Турцией. По убеждению председателя Верховного суда, укрепление двусторонних правовых связей создаст дополнительные возможности для совместного развития и повышения уровня взаимного доверия между странами.  

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал