23:28 26 апреля 2017 0

Россия не прекращала сотрудничество с Вашингтоном и готова пойти на контакт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военное сотрудничество между Россией и США по афганскому направлению может быть возобновлено только по инициативе Вашингтона. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

В интервью газете «Известия» Кабулов подчеркнул, что в данный момент между странами нет взаимодействия по Афганистану, поскольку ранее США прервали эти контакты в одностороннем порядке. При этом он напомнил, что ранее российские специалисты по просьбе американских коллег подготовили и поставили Кабулу 63 военных вертолета и заявил о готовности Москвы к продолжению сотрудничества.

«Мы и без них поставляли афганскому правительству и стрелковое оружие, и боеприпасы. Учили, учим и будем учить их национальные кадры, как военные, так и гражданские. Дело за американцами — Россия не прекращала сотрудничество, которое Вашингтон в одностороннем порядке прекратил», — сказал Кабулов.



Спецпредставитель президента также отметил, что в российского-афганских отношениях отсутствует положительная динамика. Кабулов считает, что лидеры Афганистана в вопросе международного сотрудничества ограничиваются лишь риторикой, не предлагая конкретных шагов. В частности это касается продвижения переговорного процесса между правительством страны и лидерами движения «Талибан», в котором МИД России мог быть выступить в качестве посредника.