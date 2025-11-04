Миллиарды евро на помощь Украине: как Евросоюз уже использует российские замороженные активы

Россия и Китай осудили конфискацию суверенных активов на встрече глав правительств Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия и Китай на 30-ой регулярной встрече глав правительств заявили о недопустимости конфискации и блокировки суверенных государственных активов. В совместном коммюнике стороны выразили убежденность в необходимости строгого соблюдения международных обязательств, касающихся иммунитетов государств и их собственности.

В документе подчеркивается, что любые формы изъятия, блокировки или использования суверенных активов без согласия государства-собственника рассматриваются как грубое нарушение принципа суверенного равенства и представляют угрозу для стабильности глобальной финансовой системы. Подробнее о конфискации активов РФ — в материале URA.RU.

Очередной транш в бюджет Киева

Еврокомиссия в начале октября 2025 года сообщила о выделении Украине нового транша макрофинансовой помощи из доходов от замороженных российских активов. В заявлении ведомства указано, что девятый по счету кредит составил четыре миллиарда евро, при этом половина этих средств будет направлена на производство беспилотников.

Сколько Украина получила от замороженных активов России

Согласно расчетам РИА Новости на основе данных украинского Министерства финансов и Еврокомиссии, страны «Большой семерки» в 2025 году предоставили Киеву кредит в размере 25,5 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Ранее, в 2024 году, государства G7 одобрили выделение Украине займа по аналогичной схеме на сумму около 50 миллиардов долларов. По состоянию на 1 октября 2025 года Киев уже получил 26,5 миллиардов из этой суммы.

Согласно данным, которые приводит немецкое издание Welt со ссылкой на Еврокомиссию, Украина получила от европейских партнеров 10,1 миллиардов евро прибыли от замороженных российских активов в первой половине этого года. Перечисления осуществлялись практически ежемесячно: три миллиарда евро в январе, один миллиард в марте, 3,1 миллиарда в апреле, а в последующие три месяца — еще по одному миллиарду евро каждый.

Последний на данный момент транш в размере одного миллиарда евро, не учтенный изданием Welt, был объявлен 22 августа. Эти средства вошли в общий пакет помощи Украине на сумму 4,5 миллиарда евро, выделенный в преддверии 34-й годовщины независимости страны. Механизм перечисления средств предусматривает, что прибыль с заблокированных российских активов направляется Украине через программу макрофинансовой помощи в рамках кредита от G7, который затем погашается за счет продолжающих поступать доходов от тех же активов.

Общее спонсирование Украины

Согласно данным, объем международной финансовой поддержки Украины продолжает увеличиваться за счет взносов различных стран и организаций. Помимо ранее перечисленных сумм, дополнительное финансирование поступило от Евросоюза (7,33 миллиарда долларов), Японии (191 миллион), Международного валютного фонда (912 миллионов) и Всемирного банка (74 миллиона).

Первыми в конце прошлого года средства в размере одного миллиарда долларов перечислили Соединенные Штаты. Однако с тех пор новая информация о поступлениях из этого источника не появлялась, передает РБК.

Основные переводы от остальных участников программы начались в 2025 году. Наибольший объем помощи предоставил Евросоюз — 15,8 миллиарда долларов. Значительные суммы выделили Канада (3,4 миллиарда), Япония (3,3 миллиарда) и Великобритания (3 миллиарда). По уточненной информации Еврокомиссии, общий объем поддержки, оказанной Украине, приближается к 178 миллиардам евро.

Осложнения в конфискации

Западные страны воздержались от полной конфискации российских активов, основная часть которых размещена в бельгийском депозитарии Euroclear и оценивается в 210 миллиардов евро. Как отмечает издание Welt, единая позиция по этому вопросу среди союзников Киева так и не сформировалась.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что западные государства рассмотрят возможность конфискации только при наличии соответствующих юридических оснований. Таким образом, вопрос остается открытым из-за отсутствия консенсуса и правовых сложностей.

Реакция России

Россия предупредила о неизбежных правовых последствиях для стран, участвующих в изъятии замороженных российских активов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все причастные лица и государства будут привлечены к ответственности, подчеркнув незаконный характер подобных действий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила готовность Москвы дать жесткий ответ на любые манипуляции с российскими активами, охарактеризовав их как нарушение международного права. Она указала на наличие у России значительного арсенала контрмер для экономического и политического реагирования.