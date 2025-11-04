В России стало больше регионов со средней зарплатой в 100 тысяч рублей

Северный рекорд: Чукотка лидирует по зарплатам с 193 тысячами рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России продолжает расти число регионов с высоким уровнем доходов населения. По итогам августа 2025 года уже 12 субъектов преодолели планку в 100 тысяч рублей среднемесячной зарплаты. Такие данные приводит Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

«Количество регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в августе составило 12. Для сравнения, годом ранее их было всего 10», — пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЕМИСС.

Самые высокие доходы зафиксированы в регионах Дальнего Востока и арктической зоны. Бессменными лидерами рейтинга остаются Чукотка (193 тысячи рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (173 тысячи рублей) и Москва (161 тысяча рубль).

В перечень вошли преимущественно северные территории и экономические центры страны. Значительные заработки также отмечены в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине, где средний доход превышает 130 тысяч рублей.