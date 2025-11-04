Дом культуры едва не сгорел из-за голубиного помета

Площадь пожара составила 600 квадратных метров Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Староцурухайтуй Забайкальского края загорелся дом культуры из-за скопления голубиного помета возле раскаленной дымоходной трубы котла. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

«Голубиный помет может стать причиной большого пожара. Наглядный пример — пожар в Староцурухайтуе, где мог сгореть местный дом культуры», — говорится в telegram-канале ведомства.

Вечером 3 ноября на объекте произошло возгорание кровли площадью 600 квадратных метров. По данным МЧС, причиной стал птичий помет, скопившийся у раскаленной дымоходной трубы котла. Высушенные отложения воспламенились от высокой температуры, огонь перекинулся на деревянные элементы крыши.

Открытое пламя ликвидировали к полуночи, окончательное тушение завершилось к двум часам ночи. На месте работали 31 сотрудник пожарно-спасательных подразделений и шесть единиц техники. Пострадавших не зафиксировано.