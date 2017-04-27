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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:50  27 апреля 2017 27

Сына высокопоставленного свердловского чиновника задержали при сбыте наркотиков. ВИДЕО

Александр Каюмов любит фотографироваться с деньгамиФото: страница Александра Каюмова в "ВК"

Полицейские Екатеринбурга задержали при сбыте наркотиков сына управляющего горнозаводским управленческим округом Евгения Каюмова. 28-летний Александр Каюмов отпущен под залог.

В Ленинском районе Екатеринбурга полицейские задержали 28-летнего жителя города Невьянска Александра Каюмова при сбыте 0,86 грамма так называемых «бошек» — соцветий конопли. Операцию проводили сотрудники ОП №4, когда наркозависимый Григорий согласился сдать поставщика.

Евгений Каюмов в прошлом подполковник милиции
Фото: midural.ru

«Григорий позвонил барыге по имени Александр, и они договорились встретиться через час у спорткомплекса „Юность“. Для контрольной закупки Григорию выдали 1000 меченых рублей», — рассказал «URA.RU» вице-президент фонда «Город без наркотиков» Дмитрий Павлов, чьи сотрудники помогали полицейским в операции.

Встреча состоялась, Григорий передал Александру деньги и получил от него пакетик с наркотиком. После этого произошло задержание.

«В отделе полиции было возбуждено уголовное дело по статье „незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств“, что карается сроком до восьми лет лишения свободы. Позже мы узнали, что барыгу почему-то не арестовали, а отпустили под залог», — продолжает Дмитрий Павлов.

Сам Евгений Каюмов в прошлом подполковник, начальник милиции общественной безопасности Невьянского района, а вот родственники его подводят. В феврале этого года шесть лет колонии получил главный специалист Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Сергей Кондратьев. Он получил шесть лет колонии за получение взятки. Кондратьев является братом зятя Каюмова. Теперь же с наркотиками попался родной сын.

Видео: оперативная съемка допроса Александра Каюмова

Редакция «URA.RU» попыталась связаться с Евгением Каюмовым, но ни по рабочему ни по сотовому телефону чиновник не отвечает.

Александр Лукманов
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