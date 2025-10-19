Свердловчане встали в многокилометровую пробку под Екатеринбургом
Пробка растянулась на пять километров (архивное фото)
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Недалеко от Белоярского (Свердловская область) образовалась многокилометровая пробка. Затор растянулся примерно на пять километров. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 с км 56 — км 61 (Белоярский район) в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком», — заявили дорожники.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
