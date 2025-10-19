Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

Свердловчане встали в многокилометровую пробку под Екатеринбургом

19 октября 2025 в 15:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пробка растянулась на пять километров (архивное фото)

Пробка растянулась на пять километров (архивное фото)

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Недалеко от Белоярского (Свердловская область) образовалась многокилометровая пробка. Затор растянулся примерно на пять километров. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 с км 56 — км 61 (Белоярский район) в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком», — заявили дорожники.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал