Свердловчане встали в многокилометровую пробку под Екатеринбургом

Недалеко от Белоярского (Свердловская область) образовалась многокилометровая пробка. Затор растянулся примерно на пять километров. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 с км 56 — км 61 (Белоярский район) в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком», — заявили дорожники.