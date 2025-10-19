Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Екатеринбуржец жестоко избил женщину во дворе дома на Сортировке

19 октября 2025 в 17:21
Мужчина избил жену во дворе дома

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в одном из дворов в Сортировочном районе мужчина жестоко избил женщину. Пострадавшую в срочном порядке доставили в больницу. Об этом сообщил очевидец потасовки.

«На Сортировке во дворе дома Билимбаевской, 33 произошло жестокое избиение. Женщина сейчас в тяжелом состоянии», — заявил очевидец telegram-каналу «Безумный ЕКБ». После драки женщину на скорой увезли в больницу.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в правоохранительные органы Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ранее в Екатеринбурге уже происходили инциденты с применением насилия во дворах. Так, на улице Билимбаевской неизвестный с ножом напал на детей и избил мужчину, который попытался их защитить. По этому случаю полиция проводит проверку и устанавливает личность нападавшего.

