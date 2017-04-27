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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:53  27 апреля 2017 23

СМИ узнали, что Медведев боится потерять пост премьер-министра

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, медведев дмитрий, смотрит на часы
Дмитрий Медведев обеспокоен массовыми акциями протеста в городах РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев всерьез обеспокоен падением рейтинга доверия граждан к его деятельности и массовыми акциями протеста, которые связаны с результатами расследования Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой источники, близкие к окружению главы правительства.

Кремлевские источники издания считают, что волнение Медведева не случайно, поскольку его политические позиции с приближением даты новых президентских выборов в 2018 году будет становиться все более неустойчивой, а значит, он вряд ли на них пойдет, сообщает со ссылкой на издание РБК.

При этом американское агентство исключает возможность досрочной отставки Путиным главы кабмина, поскольку данное решение станет «настоящим подарком» для оппозиционера Алексея Навального, который является инициатором расследования по элитной недвижимости, якобы принадлежащей Медведеву,

Напомним, что соцопрос «Левада-Центра» выявил тотальное недоверие россиян к работе Медведева. По данным социологов, почти 50% опрошенных россиян так или иначе поддерживают отставку нынешнего премьер-министра. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова заявила, что опрос является результатом «политического заказа». После этого она заявила, что не будет вступать в заочную полемику с «Левада-Центром», уточняет радиостанция «Эхо Москвы».

Сергей Макеев
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