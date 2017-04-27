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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:29  26 апреля 2017 48

Тимакова назвала соцопрос об отставке Медведева политическим заказом

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев не придает значения результатам опросовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не придает значения «политически ангажированным соцопросам», свидетельствующим о снижении доверия россиян к его деятельности. Об этом заявила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

«Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных „Левада-Центром“ по вполне определенному политическому заказу», — цитирует Тимакову РИА «Новости».

Ранее стало известно о результатах опроса «Левада-Центра», которые сообщают, что чуть меньше половины россиян одобрит отставку Медведева. «Определенно за» отставку премьер-министра выступают 18% респондентов, «скорее за» — 27%.

Согласно тем же данным, уровень доверия к работе Медведева сократился с 39% до 30% среди опрошенных россиян, а число тех, кто «в основном не доверяет» увеличилось до 33%, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Опрошенные «URA.RU» эксперты выразили мнение, что уровень доверия россиян к Дмитрию Медведеву в значительной степени подорвали снижение уровня жизни граждан и длительная «работа громоотводом».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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