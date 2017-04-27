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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Курганской области
17:29  27 апреля 2017 1

Зауральские браконьеры обеспечивают мясом рестораны в соседних регионах. «Добыча идет уже в промышленных масштабах»

Военные охотники. Челябинск., рога, чучело, лось
Большинство уголовных дел по незаконной охоте не доходит до судаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокурор Курганской области Игорь Ткачев обеспокоен ситуацией с незаконной охотой в зауральских лесах.

«Добыча косули и лося идет уже в промышленных масштабах. Мясо требуется в ресторанах и кафе не только в Курганской области, но и в соседних регионах. Поставки идут туда на плановой основе. Это не для того, чтобы свою семью накормить. Мясо тоннами заготавливают. Такие преступления нужно выявлять и пресекать», — заявил прокурор на координационном совещании в четверг, 27 апреля.

В 2016 году в регионе было возбуждено 164 уголовных дела по факту браконьерства. Однако далеко не все из них дошли до суда. Как доложила начальник отдела дознания УМВД по Курганской области Татьяна Рожкова, 125 дел были приостановлены, так как полицейские не нашли лиц, причастных к преступлению.

Причина — некачественное расследование, признался докладчик. «Это некачественные осмотры места преступления, дознаватели боятся своевременно проводить обыски, чтобы найти улики», — отметила Рожкова. Процент возмещения причиненного браконьерами ущерба составляет всего 26%.

С начала этого года было возбуждено уже 58 уголовных дел по незаконной охоте, из них 39 приостановлено, в суд направлено 5 дел, остальные находятся в производстве. По словам Татьяны Рожковой, для дознавателей подготовлены рекомендации и учебный фильм по работе с такими делами, запланировано проведение семинаров. «Постараемся изменить и изменим качество расследования уголовных дел», — заключила она.

Кроме того, следует усилить и охрану охотничьих угодий, считают участники совещания.

Анна Бояркина
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