17:41 27 апреля 2017 2

Пособника террористов лишили главного "оружия" Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Магнитогорского студента на три с половиной года отлучили от интернета за симпатии к запрещенному в России «Правому сектору». Два года занятия экстремизмом закончились для парня приговором военного суда и солидным сроком, сообщили «URA.RU» в УФСБ по Челябинской области.

Переворот и дальнейшее развитие событий на Украине спровоцировали 19-летнего учащегося колледжа на размещение в соцсетях текстов, пропагандирующих деятельность «Правого сектора», а также видеоматериалов террористического и экстремистского характера.

Интернет-экстремизмом магнитогорец занимался в 2014 и 2015 годах, в результате чего попал «под колпак» ФСБ. Уголовное дело было возбуждено СКР сразу по трем статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к терроризму и его оправдание; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды.

Выездная сессия Приволжского окружного военного суда приговорила его к 2,5 годам в колонии-поселении с лишением права размещать информацию в интернете еще на один год.