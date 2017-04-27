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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
17:41  27 апреля 2017 2

Военный суд жестоко наказал сторонника «Правого сектора» из Магнитогорска

Митинг на Манежной площади в поддержку Навального. Москва, майдан
Пособника террористов лишили главного "оружия"Фото: Павел Бедняков © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Магнитогорского студента на три с половиной года отлучили от интернета за симпатии к запрещенному в России «Правому сектору». Два года занятия экстремизмом закончились для парня приговором военного суда и солидным сроком, сообщили «URA.RU» в УФСБ по Челябинской области.

Переворот и дальнейшее развитие событий на Украине спровоцировали 19-летнего учащегося колледжа на размещение в соцсетях текстов, пропагандирующих деятельность «Правого сектора», а также видеоматериалов террористического и экстремистского характера.

Интернет-экстремизмом магнитогорец занимался в 2014 и 2015 годах, в результате чего попал «под колпак» ФСБ. Уголовное дело было возбуждено СКР сразу по трем статьям Уголовного кодекса: публичные призывы к терроризму и его оправдание; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти либо вражды.

Выездная сессия Приволжского окружного военного суда приговорила его к 2,5 годам в колонии-поселении с лишением права размещать информацию в интернете еще на один год.

Алексей Шумов
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