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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости ЯНАО
19:07  27 апреля 2017 0

В Салехарде появится новая скульптура — символ города. ФОТО

Заседание гордумы Салехарда, дума салехард
В Салехарде появится скульптура - лис с герба городаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Салехарде установят скульптуру — символ города. Речь идет о лисе, который изображен на гербе муниципалитета. Объект появится на площади у комплекса «Полярис». Лис будет изготовлен из бронзы. Аукцион по выбору подрядчика объявлен на официальном сайте торгов.

«Лис» представляет собой выполненную в объеме лису с гербом города Салехард. Лиса стоит на трех лапах, четвертая (передняя) правая лапа поднята вверх на высоту около 450 мм, а задняя правая выставлена вперед относительно левой задней лапы. Хвост лисицы поднят вертикально вверх и имеет небольшой изгиб посередине в сторону головы. Морда лисы направлен вперед, нос чуть приопущенный, шея прямая, уши подняты. Взгляд лисы направлен прямо перед собой. Пасть лисы приоткрыта и из нее виднеется язык», — говорится в спецификации к новому художественному объекту.

фото — аукционная документация

Начальная максимальная цена контракта — 1,8 млн рублей. Покупка финансируется бюджетом Салехарда. Срок исполнения работ — до 31 августа 2017 года.

Напомним, в Салехарде уже есть скульптура мамонта и лося, в городе также появится свой Арбат. Кроме того, на заседании Думы в марте 2017 года депутаты приняли решение установить въездную стелу.

Салехард и Лабытнанги стали участниками проекта «Формирование комфортной городской среды» на Ямале в 2017 году. Из окружного бюджета на благоустройство им выделят 408 млн 770 тыс. рублей.

Юлия Фролова
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