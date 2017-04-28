21:43 27 апреля 2017 4

Инцидент произошел у берегов Турции. Экипаж "Лимана" удалось спасти Фото: Pixabay

Наиболее вероятной причиной столкновения исследовательского судна Черноморского флота России «Лиман» с грузовым судном могли стать плохие погодные условия. Об этом сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.

Пресс-атташе генконсульства Сергей Лосев заявил, что ЧП могло произойти из-за тумана, сообщает «Национальная служба новостей».

Крушение судна «Лиман» в юго-западной части Черного моря произошло в четверг днем, 27 апреля, в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор. После столкновения с кораблем «Ашот-7» судно получило пробоину. Все члены экипажа «Лимана» были спасены, судно затонуло, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Как уточняет телеканал 360 со ссылкой на источник РИА «Новости», «Лиман» нельзя было спасти, потому что судно приняло на борт более 800 тонн воды, а у экипажа не было возможности от нее избавиться.