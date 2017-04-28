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28 апреля 2017
27 апреля 2017
21:43  27 апреля 2017 4

Названа причина ЧП в Черном море: судно «Лиман» затонуло после столкновения с грузовым кораблем «Ашот-7»

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., сша, военный корабль
Инцидент произошел у берегов Турции. Экипаж "Лимана" удалось спастиФото: Pixabay

Наиболее вероятной причиной столкновения исследовательского судна Черноморского флота России «Лиман» с грузовым судном могли стать плохие погодные условия. Об этом сообщили в генконсульстве России в Стамбуле.

Пресс-атташе генконсульства Сергей Лосев заявил, что ЧП могло произойти из-за тумана, сообщает «Национальная служба новостей».

Крушение судна «Лиман» в юго-западной части Черного моря произошло в четверг днем, 27 апреля, в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор. После столкновения с кораблем «Ашот-7» судно получило пробоину. Все члены экипажа «Лимана» были спасены, судно затонуло, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Как уточняет телеканал 360 со ссылкой на источник РИА «Новости», «Лиман» нельзя было спасти, потому что судно приняло на борт более 800 тонн воды, а у экипажа не было возможности от нее избавиться.

Марина Мотылева
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