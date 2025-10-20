В Ростовской области сбивают БПЛА, есть раненые
21 октября 2025 в 02:56
В результате падения БПЛА на два частных жилых дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону один из местных жителей получил ранения от осколков. Пострадавший был оперативно доставлен в БСМП бригадой скорой медицинской помощи. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. В хуторе Недвиговка Мясниковского района вследствие падения дрона была повреждена линия электропередачи, в результате чего населенный пункт остался без электроэнергии. Об этом заявил губернатора региона Юрий Слюсарь.
