В Ростовской области сбивают БПЛА, есть раненые

Срочная новость Фото: © URA.RU

В результате падения БПЛА на два частных жилых дома в Пролетарском районе Ростова-на-Дону один из местных жителей получил ранения от осколков. Пострадавший был оперативно доставлен в БСМП бригадой скорой медицинской помощи. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему. В хуторе Недвиговка Мясниковского района вследствие падения дрона была повреждена линия электропередачи, в результате чего населенный пункт остался без электроэнергии. Об этом заявил губернатора региона Юрий Слюсарь.