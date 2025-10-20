Четыре беспилотника уничтожили в Воронежской области
21 октября 2025 в 02:22
Фото: © URA.RU
Дежурные подразделения ПВО зафиксировали и ликвидировали не менее четырех БПЛА в двух районах Воронежской области. Осколки беспилотников нанесли незначительные повреждения одному из элементов промышленного объекта. Об этом заявил глава региона Александр Гусев.
