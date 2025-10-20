В Европе начался раздор из-за удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Сийярто возмутился скоростью реакции ЕС на инцидент с «Дружбой» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто публично упрекнул Европейскую комиссию в отсутствии оперативной поддержки после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». Политик раскритиковал ЕК своем аккаунте в социальной сети.

«Венгрия вместе со Словакией обратилась за помощью в ЕК после взрыва на нефтепроводе „Дружба“. Ответ от европейских чиновников поступил только через 49 дней. Только такой поддержки мы можем от них ожидать», — констатировал Сийярто в Х.