В Ростове БПЛА упал на частные дома, есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону в результате падения беспилотника на частные дома в Пролетарском районе пострадал мужчина. Еще одному несовершеннолетнему оказана помощь на месте. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Ростове-на-Дону зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на жилой сектор. Инцидент произошел в Пролетарском районе города, где дрон упал на два частных дома. В результате происшествия один мужчина получил осколочные ранения — его госпитализировали в БСМП. Несовершеннолетнему пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте. На место происшествия выехал заместитель главы города», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.
На хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения другого БПЛА повреждена линия электропередачи, что привело к обесточиванию населенного пункта. Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены аварийные службы.
Подобные инциденты уже происходили в Ростовской области: ранее беспилотник упал на жилой дом в Белой Калитве, где пострадали два человека и начался пожар. Кроме того, 24 сентября 2025 года в регионе были уничтожены украинские дроны, что привело к повреждению частных домов. Тогда экстренные службы также оперативно ликвидировали последствия атак.
