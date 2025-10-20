Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

В Ростове БПЛА упал на частные дома, есть пострадавшие

21 октября 2025 в 03:13
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дрон упал на жилые дома

Дрон упал на жилые дома

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Ростове-на-Дону в результате падения беспилотника на частные дома в Пролетарском районе пострадал мужчина. Еще одному несовершеннолетнему оказана помощь на месте. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на жилой сектор. Инцидент произошел в Пролетарском районе города, где дрон упал на два частных дома. В результате происшествия один мужчина получил осколочные ранения — его госпитализировали в БСМП. Несовершеннолетнему пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте. На место происшествия выехал заместитель главы города», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

На хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения другого БПЛА повреждена линия электропередачи, что привело к обесточиванию населенного пункта. Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены аварийные службы.

Продолжение после рекламы

Подобные инциденты уже происходили в Ростовской области: ранее беспилотник упал на жилой дом в Белой Калитве, где пострадали два человека и начался пожар. Кроме того, 24 сентября 2025 года в регионе были уничтожены украинские дроны, что привело к повреждению частных домов. Тогда экстренные службы также оперативно ликвидировали последствия атак.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал