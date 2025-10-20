В Ростове БПЛА упал на частные дома, есть пострадавшие

Дрон упал на жилые дома Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Ростове-на-Дону в результате падения беспилотника на частные дома в Пролетарском районе пострадал мужчина. Еще одному несовершеннолетнему оказана помощь на месте. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону зафиксировано падение беспилотного летательного аппарата на жилой сектор. Инцидент произошел в Пролетарском районе города, где дрон упал на два частных дома. В результате происшествия один мужчина получил осколочные ранения — его госпитализировали в БСМП. Несовершеннолетнему пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте. На место происшествия выехал заместитель главы города», — написал Слюсарь в своем telegram-канале.

На хуторе Недвиговка Мясниковского района из-за падения другого БПЛА повреждена линия электропередачи, что привело к обесточиванию населенного пункта. Для ликвидации последствий к месту происшествия направлены аварийные службы.

