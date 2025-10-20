Сотни незаконных граффити стерли с улиц Перми
Незаконные рисунки уничтожают
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми за первые две недели октября ликвидировано более 600 незаконных граффити. Больше всего вандальных рисунков обнаружили в Мотовилихинском районе, сообщает пресс-служба городской администрации.
«За первую половину октября 2025 года выявлено 671 незаконное графическое изображение, из которых ликвидировано 614. Наибольшее количество граффити зафиксировано в Мотовилихинском районе — 135 рисунков, из которых устранено 124. В Свердловском районе убрали 63 из 105 обнаруженных изображений, в Индустриальном — 72 из 85. Полностью очищен от незаконных рисунков Кировский район, где ликвидировали все 68 граффити. По 57 незаконных рисунков выявлено в Дзержинском и Ленинском районах. В Дзержинском районе устранено 48 графических изображений, а в Ленинском — 55», — указано на сайте мэрии.
С начала года в Перми устранено уже более 13 тысяч незаконных изображений из 14,7 тысяч выявленных. В основном вандальные рисунки обнаруживали на фасадах зданий, трансформаторных будках, сетевых опорах, заборах и гаражах.
Уточняется, что за нанесение граффити в неположенных местах предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей. Городские власти также выплачивают вознаграждение в размере 15 тысяч рублей за информацию о вандалах, портящих фасады зданий.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми планируется ужесточить правила размещения граффити на центральных улицах города. Нанесение граффити и муралов на фасадах зданий будет возможно только после получения специального согласования с муниципалитетом.
