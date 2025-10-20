Обломки дронов повредили дома в Батайске, эвакуированы 20 человек
Из-за атаки БПЛА были повреждены дома
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В городе Батайске в Ростовской области обломки украинских беспилотников повредили дома. Были эвакуированы 20 человек с места происшествия. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена на верхних его этажах. Из здания выведены 20 человек, решается вопрос о возможности их временного размещения», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.
Губернатор добавил, что обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьской. Там повреждены стекла, но люди не пострадали.
Ранее в Ростовской области уже фиксировались случаи падения украинских беспилотников: в двух районах региона были повреждены частные дома, разбиты стекла и произошло возгорание, которое быстро потушили. Губернатор Юрий Слюсарь сообщал о подобных инцидентах в своем telegram-канале.
