Обломки дронов повредили дома в Батайске, эвакуированы 20 человек

Из-за атаки БПЛА были повреждены дома Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В городе Батайске в Ростовской области обломки украинских беспилотников повредили дома. Были эвакуированы 20 человек с места происшествия. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена на верхних его этажах. Из здания выведены 20 человек, решается вопрос о возможности их временного размещения», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов на улице Октябрьской. Там повреждены стекла, но люди не пострадали.

Продолжение после рекламы