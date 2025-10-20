Суд поставил точку в деле отца, призывавшего сына сдаться в плен ВСУ

Помимо лишения свободы, мужчина выплатит штраф Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Воркуты Геннадий Калашников получил 15 лет строгого режима за попытку уговорить сына, участвующего в СВО, сдаться Украине. Приговор оставил в силе Апелляционный военный суд 20 октября. Об этом сообщает управление ФСБ по Республике Коми, расследовавшее уголовное дело.

«Действия Калашникова безосновательно были квалифицированы как имеющие террористическую направленность», — заявляла защита мужчины в суде. Ее слова приводит «Коммерсант».

В ведомстве пояснили, что Калашников не только склонял родственника к переходу на сторону противника, но и размещал в telegram-канале публикации, одобряющие деятельность украинских военизированных формирований, признанных террористическими и запрещенных в России. Кроме того, по материалам дела, осужденный публиковал призывы к насильственным действиям в отношении российских военнослужащих.

По информации силовиков, Калашников вину отрицал и утверждал, что его сообщения были неудачной шуткой. Несмотря на это, Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге признал его виновным по трем статьям УК РФ: склонение к участию в террористическом сообществе, публичное оправдание терроризма в интернете, а также публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета.