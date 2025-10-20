В Ростовской области услышали хлопки
21 октября 2025 в 01:47
В Батайске были зафиксированы звуки, напоминающие хлопки. В настоящее время ведется уточнение обстоятельств произошедшего, налажено взаимодействие с оперативными службами. Об этом сообщил глава города Батайска Валентин Кукин.
