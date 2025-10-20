Сбербанк анонсировал повышение ставок по вкладам
Сбербанк объявил клиентам о новых ставках по вкладам
Сбербанк увеличил процентные ставки по вкладам для физических лиц на 0,5–2,1 процентных пункта. Теперь максимальная ставка на трехмесячный вклад для большинства клиентов составит 16% годовых. Соответствующее решение принято за три дня до очередного заседания Банка России.
«С 21 октября выгоднее всего открыть вклад на три месяца: здесь ставки наиболее высоки. Максимальная ставка по вкладу в „Сбере“ на „новые деньги“ или с учетом надбавок для большинства клиентов составит 16% годовых», — цитирует сообщение пресс-службы финансовой организации РИА Новости.
В банке также уточнили, что для клиентов премиальных сегментов предусмотрены дополнительные надбавки. Так, владельцы пакета «СберПремьер» смогут разместить средства под 16,1% годовых, а для клиентов «СберПервый» максимальная ставка составит 16,2%.
Центробанк рассмотрит ключевую ставку на заседании 24 октября. Вероятней всего, она сохранится на уровне 17%.
Как сообщало URA.RU ранее, 19 сентября Сбербанк объявил о понижении процентных ставок по накопительным счетам. Максимальная процентная ставка по стандартному накопительному счету была уменьшена до 13,5%, а размер приветственной надбавки сократится с 5% до 4,5%.
