Сбербанк анонсировал повышение ставок по вкладам

Сбербанк объявил клиентам о новых ставках по вкладам

Сбербанк увеличил процентные ставки по вкладам для физических лиц на 0,5–2,1 процентных пункта. Теперь максимальная ставка на трехмесячный вклад для большинства клиентов составит 16% годовых. Соответствующее решение принято за три дня до очередного заседания Банка России.

«С 21 октября выгоднее всего открыть вклад на три месяца: здесь ставки наиболее высоки. Максимальная ставка по вкладу в „Сбере“ на „новые деньги“ или с учетом надбавок для большинства клиентов составит 16% годовых», — цитирует сообщение пресс-службы финансовой организации РИА Новости.

В банке также уточнили, что для клиентов премиальных сегментов предусмотрены дополнительные надбавки. Так, владельцы пакета «СберПремьер» смогут разместить средства под 16,1% годовых, а для клиентов «СберПервый» максимальная ставка составит 16,2%.

Центробанк рассмотрит ключевую ставку на заседании 24 октября. Вероятней всего, она сохранится на уровне 17%.