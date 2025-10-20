«Кто там что запретил?»: в РФ не стали молчать после угроз Европы сорвать рейс Путина в Венгрию

Летчик прокомментировал возможный запрет полета в ЕС Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Европе никто не сможет запретить пролет спецборта президента РФ Владимира Путина в Венгрию. Об этом рассказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Кто это там говорит „не разрешаем“? Это кто-то, кто хочет просто общее мнение высказать. А когда принимает решение правительство страны или президент, они понимают, чем может окончиться ссора с Россией», — передает ИА «Регнум» слова Сытника.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна не пропустит самолет Путина в Венгрию. Министр считает невозможным, чтобы спецборт с президентом РФ находился в воздушном пространстве Литвы, сообщает «Газета ru».

