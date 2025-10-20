Обломки беспилотника упали на дом в Ростовской области

Срочная новость Фото: © URA.RU

В городе Батайск в результате падения обломков БПЛА произошло частичное разрушение наружной стены верхних этажей многоквартирного дома. Из здания эвакуированы 20 человек, рассматривается вопрос об их временном размещении. Также сообщается, что фрагменты беспилотника упали во двор жилых домов по улице Октябрьская, в результате чего были повреждены стекла в квартирах, однако никто из жильцов не пострадал. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.