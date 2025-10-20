В США начали сносить часть Белого Дома над бомбоубежищем
Строительство бального зала в Белом доме потребовало сноса части здания
Фото: Ксения Сальникова © URA.RU
Администрация президента США Дональда Трампа приступила к сносу части восточного крыла Белого дома для строительства нового бального зала, несмотря на предыдущие заверения, что историческое здание не пострадает. Об этом сообщают СМИ.
«Бригады рабочих приступили к демонтажу восточного крыла здания, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что строительство не затронет существующую структуру резиденции. Во время подписания указа в июле американский лидер утверждал, что новый зал будет расположен рядом с основным зданием и не будет его касаться. Однако, по информации источников издания, экскаваторы уже приступили к разрушению конструкций, а звуки строительных работ слышны на территории Белого дома», — сообщает The Washington Post.
Чиновники администрации пояснили, что бальный зал заменит восточное крыло, претерпевшее многочисленные изменения задолго до президентства Трампа. Стоимость проекта увеличилась с первоначальных 200 до 250 миллионов долларов. Новое помещение будет вмещать до 650 человек, что более чем в три раза превышает вместимость Восточной комнаты.
