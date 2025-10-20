Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

В США начали сносить часть Белого Дома над бомбоубежищем

21 октября 2025 в 01:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Строительство бального зала в Белом доме потребовало сноса части здания

Строительство бального зала в Белом доме потребовало сноса части здания

Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Администрация президента США Дональда Трампа приступила к сносу части восточного крыла Белого дома для строительства нового бального зала, несмотря на предыдущие заверения, что историческое здание не пострадает. Об этом сообщают СМИ.

«Бригады рабочих приступили к демонтажу восточного крыла здания, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что строительство не затронет существующую структуру резиденции. Во время подписания указа в июле американский лидер утверждал, что новый зал будет расположен рядом с основным зданием и не будет его касаться. Однако, по информации источников издания, экскаваторы уже приступили к разрушению конструкций, а звуки строительных работ слышны на территории Белого дома», — сообщает The Washington Post.

Чиновники администрации пояснили, что бальный зал заменит восточное крыло, претерпевшее многочисленные изменения задолго до президентства Трампа. Стоимость проекта увеличилась с первоначальных 200 до 250 миллионов долларов. Новое помещение будет вмещать до 650 человек, что более чем в три раза превышает вместимость Восточной комнаты.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал