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28 апреля 2017
27 апреля 2017
22:53  27 апреля 2017 26

«Скотина тупая!» Писатель Веллер в прямом эфире оскорбил ведущую «Эха Москвы» и запустил в нее кружкой. ВИДЕО

Михаил Веллер надеялся, что ему позволят вести монолог в прямом эфире, а не получив желаемого, не совладал с эмоциямиФОТО: Википедия

Писатель Михаил Веллер устроил скандал на радиостанции «Эхо Москвы». Он вырвал микрофон, облил водой ведущую программы «Особое мнение» Ольгу Бычкову и швырнул в ее сторону кружку. Видео инцидента появилось на канале YouTube.

В ходе программы Веллер сначала довольно нервно просил ведущую не перебивать его: «Будьте любезны меня не перебивать! Это меня сбивает, раздражает и мешает! Оля, вы ведущая или спотыкающая, мешающая, затыкающая? Вы мешаете работать, вы не помогаете!».

После резонной реплики Бычковой, что она все-таки будет время от времени задавать ему вопросы, поскольку формат передачи предполагает диалог, Веллер вырвал из стойки микрофон, выплеснул в лицо ведущей содержимое кружки, которую тут же с остервенением бросил в сторону собеседницы.

«Скотина тупая! Я тебя больше не знаю!» — на выходе из студии прокричал Веллер. Его слова приводит телеканал 360.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов уже заявил, что радиостанция прекращает сотрудничество с Веллером, пока он не извинится перед Ольгой Бычковой.

Ранее Веллер оскандалился на съемках политического ток-шоу «Право голоса», напоминает издание «Дни.ру». В разгар обсуждения писатель также не смог сдержать эмоций и бросил в голову ведущему стакан.

Марина Мотылева
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