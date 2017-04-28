08:12 28 апреля 2017 0

Диана выберет Майами, считает Байгужин Фото: страница Дианы Шурыгиной "ВКонтакте"

Студентка из Ульяновска Диана Шурыгина, рассказавшая о своем изнасиловании на всю страну в пяти эфирах программы «Пусть говорят», выходит замуж. Об этом заявил лайф-коуч Денис Байгужин, «свадебный король», который учит женщин по всей стране «как выйти замуж за олигарха». По словам Байгужина, избранник Шурыгиной — он сам.

Байгужин навестил Диану в больнице, пишет «Московский комсомолец», где рассказал ей о вариантах празднования нашей свадьбы и предложил выбрать на ее вкус.

«Церемония в Ульяновске, Лондоне или Майами, — перечисляет варианты Байгужин. — Сам я склоняюсь к Лондону — там наша свадьба будет по-настоящему королевской, как у принцессы Дианы с наследником Британской Короны! Но только, в отличие от Чарльза, свою принцессу Диану я сделаю счастливой!» При этом Байгужин подчеркнул, что окончательный выбор остается за его невестой, а она, скорее всего, выберет свадьбу на яхте в Майами», — цитирует счастливого жениха сайт «Московский Комсомолец».

Байгужин подчеркнул, что Шурыгина уже дала свое согласие на свадьбу, а приглашения отправлены Малахову, Тимати и Лепсу, уточняет издание «Дни.ру». Его фамилию, говорит Денис, Диана пока брать не готова, поскольку ее собственная прославила девушку.

По предварительной оценке, свадьба молодых будет стоить от 750 тысяч рублей, если от 30 до 100 человек в Ульяновске, и около десяти миллионов рублей, если в Майами. По Лондону специалисты озвучить расчеты пока затруднились.

Впрочем, интервью Байгужина вызывает много вопросов. Вполне возможно, это всего лишь пиар «свадебного короля», курсы для женщин которого вызывают неоднозначную реакцию у людей по всей стране.