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Главные новости Свердловской области
07:00  01 мая 2017 0

В центр не попасть: где Екатеринбург парализован в праздники

Первомай (1 мая). Екатеринбург, первомай
Перекрытие улиц не ограничится одним днемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Столицу Урала ждут масштабные перекрытия улиц в майские праздники. В День труда будет парализован весь центр города.

Согласно данным администрации Екатеринбурга, 1 мая с 8:00 до 15:00 будут перекрыты улица Пушкина от проспекта Ленина до Малышева, проспект Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова, улица Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, улица 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева и улица Толмачева от переулка Почтового до проспекта Ленина.

Ограничения коснутся и парковки автомобилей: она будет запрещена с 00:00 до 15:00 по улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева, по улице 8 Марта от Малышева до проспекта Ленина и по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова запрещена с 00:00 до 15:00.

Также движение по ряду улиц будет ограничено в связи с репетициями парада Победы. Так, 2 и 5 мая движение будет закрыто с 20.00 до 4:00 по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по улице Репина от Ленина до Малышева и по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев. Массовое перекрытие дорог в день парада стартует с 6 часов утра 9 мая.

Как писало «URA.RU» ранее, первая репетиция парада Победы прошла в Екатеринбурге 21 апреля. По площади 1905 года прошли сотни военных, которые также исполнили несколько песен.

Виктор Вергилес
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