{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 апреля 2017
28 апреля 2017
13:31  29 апреля 2017 0

Противники реформ закидали камнями дом президента Бразилии. ВИДЕО

В Бразилии неспокойноСкрин видео

Протестующие атаковали дом президента Бразилии, расположенный в Сан-Паулу. Беспорядки устроили противники реформы трудового законодательства.

Протестующие забросали камнями и петардами дом президента страны. Митингующие закидали здание камнями и петардами. В этот момент Мишель Темер находился в другом городе, уточняет агентство Nation News.

Массовые выступления в стране привели к всплеску агрессии на улицах не только Сан-Паулу, но и Рио-де-Жайнеро и других городов. Видео из Бразилии опубликовало РЕН-ТВ.

Акции протеста прокатились по всей стране. В ряде регионов отмечены столкновения протестующих с полицией. Всего в забастовке участвует около 40 млн человек, недовольных работой действующего правительства, мерами жесткой экономии, пенсионной и трудовой реформами.

Одна из реформ, против которой выступают жители, предлагает отменить обязательный налог на содержание профсоюзов. Также поправки позволяют работодателю сокращать обеденный перерыв до получаса и выплачивать тринадцатую зарплату по частям, а не единовременно.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров