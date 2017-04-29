13:31 29 апреля 2017 0

В Бразилии неспокойно Скрин видео

Протестующие атаковали дом президента Бразилии, расположенный в Сан-Паулу. Беспорядки устроили противники реформы трудового законодательства.

Протестующие забросали камнями и петардами дом президента страны. Митингующие закидали здание камнями и петардами. В этот момент Мишель Темер находился в другом городе, уточняет агентство Nation News.

Массовые выступления в стране привели к всплеску агрессии на улицах не только Сан-Паулу, но и Рио-де-Жайнеро и других городов. Видео из Бразилии опубликовало РЕН-ТВ.

Акции протеста прокатились по всей стране. В ряде регионов отмечены столкновения протестующих с полицией. Всего в забастовке участвует около 40 млн человек, недовольных работой действующего правительства, мерами жесткой экономии, пенсионной и трудовой реформами.

Одна из реформ, против которой выступают жители, предлагает отменить обязательный налог на содержание профсоюзов. Также поправки позволяют работодателю сокращать обеденный перерыв до получаса и выплачивать тринадцатую зарплату по частям, а не единовременно.