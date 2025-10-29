Зарубин показал иконы, которые спасли российских бойцов и были подарены Путину
Иконы Путину подарили на день его рождения
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Журналист Павел Зарубин показал иконы, которые бойцы СВО подарили президенту России Владимиру Путину в день его рождения. Они были написаны на частях бронежилетов.
«Это образы, написанные на частях бронежилетов. Они очень тяжелые. На иконе Святого Георгия Победоносца пулевое отверстие, возможно, осколочное», — сказал Зарубин в видео, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Он напомнил, что эти иконы спасли жизни бойцов.
Военные передали президенту России Владимиру Путину много подарков на его день рождения, но самым ценным стали иконы, которые прошли с бойцами через сражения. Российский лидер пообещал, что встретится с этими бойцами.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.