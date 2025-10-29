Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Зарубин показал иконы, которые спасли российских бойцов и были подарены Путину

29 октября 2025 в 22:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Иконы Путину подарили на день его рождения

Иконы Путину подарили на день его рождения

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Журналист Павел Зарубин показал иконы, которые бойцы СВО подарили президенту России Владимиру Путину в день его рождения. Они были написаны на частях бронежилетов.

«Это образы, написанные на частях бронежилетов. Они очень тяжелые. На иконе Святого Георгия Победоносца пулевое отверстие, возможно, осколочное», — сказал Зарубин в видео, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Он напомнил, что эти иконы спасли жизни бойцов.

Военные передали президенту России Владимиру Путину много подарков на его день рождения, но самым ценным стали иконы, которые прошли с бойцами через сражения. Российский лидер пообещал, что встретится с этими бойцами.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал