Зарубин показал иконы, которые спасли российских бойцов и были подарены Путину

Иконы Путину подарили на день его рождения Фото: Роман Наумов © URA.RU

Журналист Павел Зарубин показал иконы, которые бойцы СВО подарили президенту России Владимиру Путину в день его рождения. Они были написаны на частях бронежилетов.

«Это образы, написанные на частях бронежилетов. Они очень тяжелые. На иконе Святого Георгия Победоносца пулевое отверстие, возможно, осколочное», — сказал Зарубин в видео, которое он опубликовал в своем telegram-канале. Он напомнил, что эти иконы спасли жизни бойцов.

Военные передали президенту России Владимиру Путину много подарков на его день рождения, но самым ценным стали иконы, которые прошли с бойцами через сражения. Российский лидер пообещал, что встретится с этими бойцами.