Россия остановит бои для работы СМИ: что сейчас происходит в Купянске, где окружены части ВСУ

Под Купянском ВС РФ распространяют листовки, призывая боевиков ВСУ сдаться в плен Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские бойцы продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населенного пункта Купянск (Харьковская область). Они убеждают украинских военных к отказу от сопротивления и сдаче в плен в районе Купянска. При этом российская армия не против пустить в зоны окружения противника журналистов, в том числе зарубежных и украинских, заявил президент России Владимир Путин.

На Харьковском направлении ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих и боевую технику. Российские военные распространяют на позициях противника листовки с призывами сложить оружие. О том, что происходит в Купянске, где ВС РФ окружили части ВСУ, — в материале URA.RU.

Где ведутся боевые действия

На харьковском направлении боевые действия ведутся на Хатненском участке, в Волчанске, районе Тихого и в лесном массиве у Синельниково. В самом Купянске идут зачистки городских «карманов», образовавшихся после штурма, отмечается продвижение российских войск южнее Степовой Новоселовки.

ВС РФ дали противнику «последний шанс»

Подразделение БПЛА группировки войск «Запад» распространила по позициям противника в Купянске листовки для убеждения окруженных военнослужащих 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сделать правильный выбор и сохранить свои жизни, сдавшись в плен. По данным Минобороны РФ, в каждой листовке содержатся призывы сложить оружие для предотвращения бессмысленного кровопролития.

СМИ могут пустить на окруженные территории

Путин допустил допуск украинских и иностранных журналистов в окруженные территории Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Владимир Путин сообщил, что ВС РФ не против пустить в зоны окружения противника СМИ, в том числе и украинские. По его словам, он обсуждал этот вопрос с командирами соответствующих группировок — они также дали согласие. По словам главы государства, это поможет представителям украинских и зарубежных СМИ своими глазами увидеть, что происходит на этой территории.

«РФ может пустить в зону окружения противника журналистов, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующее решение по судьбе своих граждан и своих военнослужащих. Так, как они это когда-то сделали в „Азовстали“», — сказал российский лидер во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка.

Путин отметил, что главное — это избежать провокаций в зоне окружения противника во время нахождения там СМИ. «Чтобы это не свалили на Россию», — заявил он.

Уничтожение группировки ВСУ в районе Купянска продолжается